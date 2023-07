Guarda Municipal vai renovar toda a frota com viaturas T-Cross

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana vai substituir toda sua frota de veículos Gol por viaturas do modelo Volkswagen T-Cross. A renovação das viaturas ocorrerá devido ao término do contrato atual, que ocorre este ano, e visa oferecer melhores condições de trabalho para os patrulheiros. Serão incluídas 11 viaturas T-Cross no novo contrato. Atualmente, a frota da Guarda Municipal possui dois veículos desse modelo, alugados por R$ 5,3 mil mensais. No novo contrato, o aluguel de cada veículo será de R$ 2,7 mil por mês.

A maioria das viaturas utilizadas era do modelo Gol, que, inclusive, saiu de linha.

A principal vantagem do novo modelo é o compartimento de detentos, que dispensará o serviço de apoio atualmente realizado com os Gols. Isso melhorará a logística e proporcionará economia devido aos deslocamentos das equipes de apoio.

Além disso, as viaturas T-Cross são mais altas e oferecem maior espaço interno para os guardas, proporcionando mais conforto no dia a dia, principalmente porque a Guarda Municipal recentemente passou a contar com armas longas.

Outra vantagem é o motor 1.0 Tsi, mais econômico em comparação ao motor 1.6 do Gol, além de oferecer maior torque e estabilidade.

A previsão é que a substituição dos veículos ocorra até outubro.