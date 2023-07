Prefeito de Americana trocará PV por PL; Vice-prefeito migrará para o PSD

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, atualmente filiado ao Partido Verde (PV), está prestes a migrar para o Partido Liberal (PL), enquanto o vice-prefeito Odir Demarchi, membro do PL, tem planos de se juntar ao Partido Social Democrático (PSD).

Embora a mudança já seja dada como certa por interlocutores, a confirmação oficial ainda depende das legendas envolvidas.

Após mais de duas décadas de filiação ao PV, Chico Sardelli tomará a decisão de deixar o partido. Essa mudança ocorre após seu apoio ao atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nas eleições do ano passado. É importante ressaltar que o Partido Verde é federado com o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B).