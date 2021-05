------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Equipes da Guarda Municipal de Americana, se reuniram na tarde desta terça feira (11), no estacionamento do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, para pedir em oração, pela saúde do GCM Subinspetor Queiroz.

Clever Roberto Queiroz de 40 anos, está afastado das funções há 26 dias, por complicações da Covid19.

Segundo o Boletim médico, seu caso é grave, porém estável. Ele está sem febre, está sendo medicado com antibióticos e se encontra entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).