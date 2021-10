Guardas salvam bebê de 10 meses que estava engasgado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma criança de 10 meses que estava engasgada foi salva por guardas municipais, na tarde de segunda-feira(11), em Americana.

De acordo com a GAMA, após solicitação do controle, os GCMs Valdir e Elias se deslocaram até a Rua dos campos, no Jardim da Mata, onde a solicitante Rhianne Rodrigues estaria com o seu filho Henri engasgado.

No local, os GCMs fizeram os procedimentos de desobstrução aérea conduziram a criança para atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ele passou por exames e foi liberado.

Na manhã de hoje (13) os guardas retornaram a residência para uma visita e a entrega de uma miniatura da viatura da corporação.