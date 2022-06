Henrique, da dupla com Juliano, esquece arma dentro de hotel em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique da dupla com Juliano, esqueceu uma arma carregada dentro de um hotel em Americana, após a apresentação na Festa do Peão de Americana. A arma foi apreendida na noite deste sábado (11).

A Polícia Militar (PM) foi acionada no hotel, onde a dupla estava hospedada, pois um Tenente Coronel do estado de Goiás (GO), segurança da dupla, informou que prestava serviço aos cantores e esqueceu uma pistola em um dos quartos. A versão foi mudada em seguida.

Os agentes estiveram no local e aprenderam a arma. A equipe da dupla afirmou que enviaria um jato até o aeroporto de Americana para buscar o armamento.

Os policiais civis consultaram a pistola e constataram que Henrique, que tem porte de arma e registro legais, era o proprietário do armamento.

A arma permaneceu apreendida até que seja retirada pelo proprietário legal.