Homem abastece o carro e foge sem pagar o valor total

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem abasteceu o veículo e fugiu de um posto sem pagar o valor total na manhã desta quarta-feira(5), em Americana.

De acordo com o registro policial, por volta das 6h, motorista em um Renault Duster preto, com placa de Americana, chegou ao posto que fica na Avenida Carmine Feola e solicitou que o frentista completasse o tanque com gasolina.

O valor do abastecimento foi R$ 172,30. Ao se aproximar do veículo para receber, o frentista foi surpreendido pelo motorista que entregou uma nota de R$50 e disse que não iria pagar o valor total. “Se quiser anote a placa”, disse condutor ao arrancar com o carro em alta velocidade.

O frentista anotou a placa e com a informação registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária de Americana. Até o momento o motorista não foi localizado.