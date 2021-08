Homem coloca fogo em apartamento em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a madrugada desta quinta-feira (26) um homem de 43 anos colocou fogo no apartamento em que mora na Chácara Machadinho, em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava sozinho no apartamento que fica no terceiro piso do prédio. Moradores informaram que ele teria ateado fogo no local.

Os Bombeiros foram acionados às 2h45. A rápida chegada ao local impediu que as chamas atingissem outros imóveis. A Guarda Municipal de Americana também atendeu a ocorrência. Ninguém se feriu.