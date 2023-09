Homem de 52 anos morre após cair de telhado em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 52 anos, identificado como Rubéns Cláudio Malosso, perdeu a vida na manhã deste domingo (3) após cair de um telhado de aproximadamente cinco metros de altura em um galpão no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste.

Conforme informações contidas no boletim de ocorrência, por volta das 10 horas da manhã, Rubéns subiu no telhado de um galpão localizado na Rua João Araújo, com o objetivo de realizar reparos, porém, infelizmente, acabou sofrendo uma queda fatal.

O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade como uma morte suspeita e encontro de cadáver, e as autoridades estão conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram a essa trágica fatalidade.