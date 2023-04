Homem descumpre medida protetiva e agride a ex-mulher em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta sexta-feira(15), a Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia de que um homem havia descumprido uma medida protetiva contra sua ex-esposa, na Rua Plutão, bairro Jardim Thelja.

Quando a equipe chegou ao local, o indivíduo já havia fugido, mas foi localizado após diligências no meio do mato, na Fazenda do Estado.



As equipes, munidas das características do acusado, seguiram em busca do indivíduo, que se escondeu embaixo da vegetação. Após cerco e busca minuciosa no meio do mato, os guardas conseguiram capturá-lo.

O indivíduo foi identificado como R. B. L e, em depoimento, confessou ter ido até a residência de sua ex-esposa e agredido-a. Ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

