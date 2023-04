Homem é baleado em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta segunda-feira (24), equipes da Guarda Municipal de Americana foram acionadas após a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste receber informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades da Tabacaria Dito Bendito, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo relatos, um indivíduo teria realizado os disparos e permanecido no local, enquanto outros dois indivíduos em um veículo modelo Astra prata teriam se evadido com a arma do crime em direção à cidade de Americana.

As equipes da guarda iniciaram patrulhamento e, após avistar um veículo com as características informadas na Avenida José Cordenonsi, próximo à Rua Maranhão, realizaram abordagem e revista pessoal. Durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo foi encontrado ferido no braço esquerdo por um tiro de arma de fogo e informou que o ferimento foi causado pelo próprio revólver que foi localizado mais tarde pela equipe. O segundo ocupante não apresentou ferimentos.



Os indivíduos foram detidos por porte ilegal de arma e conduzidos ao sistema prisional. Durante as diligências, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste informou que a pessoa suspeita de ter realizado os disparos já estava detida e seria apresentada pelo plantão policial. Mais tarde, a autoridade policial foi informada de um segundo indivíduo baleado que havia dado entrada no Hospital Municipal. O homem apresentava quatro perfurações de arma de fogo e seu estado de saúde é considerado grave.

A perícia no veículo foi determinada pela autoridade policial e uma equipe permaneceu no Hospital Municipal para garantir a segurança do paciente baleado. As investigações sobre o caso continuam.

