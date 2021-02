Homem é preso após agredir companheira no Parque da Liberdade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi preso na rua Serra do Espigão Mestre, no Parque da Liberdade, em Americana após agredir a companheira na manhã deste sábado(13).

Ao chegar no local após uma notícia crime, foi verificado que mulher tinha sido vítima de lesão corporal e que o agressor seria o seu Amásio.

A mulher teve um corte na mão e hematomas no antebraço. Passado as características do agressor, foram feitas diligências e equipe do Sub Inspetor Dorcilio conseguiu prender o indivíduo na mesma rua do fato.

Os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial, que ratificou voz de prisão. O agressor foi conduzido a cadeia. A identidade do agressor não foi revelada.