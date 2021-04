Homem é preso após tentar vender tampa de bueiro furtada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 37 anos foi preso após tentar vender a tampa de um bueiro em uma ferro velho no bairro Cidade Jardim, em Americana, na tarde desta quarta-feira(28).

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, uma denúncia pelo 153 informou que o homem estaria com o objeto furtado tentando vender nos ferros velhos do bairro. Em patrulhamento pela Rua das Azaléias, a equipe composta pelos guardas Henrique e Juliana depararam com A. C. S., de 37 anos, carregando o objeto de ferro.

O indivíduo acabou confessando que furtou a tampa para comprar comida, sendo assim, ele foi conduzido a central de polícia Judiciária, onde o caso foi registrado. O homem permaneceu preso à disposição da justiça.