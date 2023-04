Homem morre após parada cardíaca em academia de CrossFit

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um triste acontecimento ocorreu em uma academia situada na Rua Ramiro Andrade, na Vila Camargo, em Limeira.

Durante um treino de CrossFit no último sábado, um homem de 46 anos, identificado como Claudio dos Santos, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Santa Casa de Limeira.

