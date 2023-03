Homem recebe descarga elétrica em telhado e é resgatado pelos Bombeiros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi socorrido na manhã desta quarta-feira(15), após receber um choque elétrico no telhado de uma fábrica, no bairro São Luiz, em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na chegada da corporação, o homem foi encontrado consciente sobre o telhado, mas sem os movimentos do lado esquerdo do corpo por conta da descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste também participou do atendimento do homem que estava no telhado do imóvel com cerca de 8 metros de altura.

Em uma trabalho conjunto, os bombeiros imobilizaram a vítima e fizeram o resgate até a descida ao solo. O Homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permaneceu sob cuidados médicos.

