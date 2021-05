Homem sem habilitação bate moto em muro durante perseguição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem bateu em uma muro após uma perseguição no Jardim Boer, em Americana, na noite desta quarta-feira(5).

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento de trânsito pela Rua Glória, com objetivo de fiscalizar e coibir poluição sonora e infrações de trânsitos, a equipe se deparou com a Honda em atitude suspeita.

Foram dados vários sinais sonoros de parada, mas o motociclista se evadiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro, vindo a se chocar contra um muro na Rua Gloria.

Indagado, o mesmo informou que não parou por não possuir carteira de habilitação. Diante dos fatos, condutor foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Americana.

A Equipe constatou que o equipamento de escapamento estava transmitindo ruído excessivo, causando poluição sonora e Perturbação ao Sossego Público, com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19,art.3⁰, foram elaboradas as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.[

Veja o vídeo: