Hospitais Unimed e São Francisco estão sem pacientes internados por Covid-19

Os hospitais Unimed e São Francisco, em Americana, estão sem nenhum pacientes de Covid-19 internados nos leitos dedicados ao setor. A informação consta no boletim divulgado pela Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica nesta terça-feira (9).

No Hospital São Francisco a taxa é de 0 para leitos com respiradores (de 10 no total, nenhum ocupado) e de 0 sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 0 para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e de 0 de leitos sem respiradores (de 3 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 30% para leitos com respiradores (de 10 no total, 3 ocupados) e 53,34% sem respiradores (de 15 no total, 8 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 20% para leitos com respiradores (de 10 no total, 2 ocupados) e 0 sem respiradores (de 16 no total, nenhum ocupado).