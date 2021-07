Hospital Municipal atinge menos de 50% de ocupação na ala covid

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi registra uma queda nas internações por covid-19 na ala destinada a infecções pelo vírus. No dia 14 de junho, o local chegou a atingir 137% de ocupação.

De acordo com o boletim emitido nesta quarta-feira(28), pela Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, a taxa geral de ocupação de leitos no município é de 68,58% de leitos com respiradores (de 70 no total, 48 estão ocupados) e de 48,06% de leitos sem respiradores (de 77 no total, 37 estão ocupados).

No HM a taxa de ocupação é de 46,67% para leitos com respiradores (de 30 no total, 14 ocupados) e 40% sem respiradores (de 35 no total, 14 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e 62,50% sem respiradores (de 16 no total, 10 ocupados). Já no Hospital São Francisco a taxa é de 90,91% para leitos com respiradores (de 11 no total, 10 ocupados) e de 21,43% sem respiradores (de 14 no total, 3 ocupados).

O Hospital Unimed, na Avenida Brasil registra taxa de 72,23% para leitos com respiradores (de 18 no total, 13 ocupados) e de 83,34% de leitos sem respiradores (de 12 no total, 10 ocupados).