Marschelo Meche terá salário descontado por faltar da sessão da Câmara

A Câmara Municipal de Americana vai descontar dos vencimentos do vereador Marschelo Meche(PSL), a falta da sessão da ordinária do dia 22 de julho.

Na ocasião, o vereador faltou do único compromisso semanal que tem com a casa sem aviso prévio. O comunicado da ausência só veio após o início da sessão e, por isso, não houve tempo para convocar um suplente. Professor Jonas(PSL), que é o suplente do partido assistiu a sessão no plenário sem poder participar das discussões.

De acordo com a Câmara, o desconto será de 15% do valor do subsídio do vereador, ou seja, R$ 1.545,84. Atualmente o salários dos vereadores de Americana é de R$10.305,64.

Além de Meche, que já convocou suplentes por três vezes, já se ausentaram das sessões e tiveram o suplente convocado o vereador Fernando da Farmácia(PTB), que se licenciou no período de 9 de fevereiro a 11 de março devido a uma cirurgia e a vereadora Nathália Camargo, no dia 22 de julho, quando foi a Brasílica participar de reuniões.