Hospital São Lucas atinge 100 % de ocupação e Unimed 93%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira (1), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 64% de leitos com respiradores (de 56 no total, 36 estão ocupados) e de 49% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 35 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 ocupados) e 78% sem respiradores (de 18 no total, 14 ocupados).

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos chegou a 100% com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e 35% sem respiradores (de 17 no total, 6 ocupados). No Hospital Unimed a taxa é de 93% de leitos com respiradores (de 14 no total, 13 ocupados) e de 61% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 11 ocupados).

Já no Hospital São Francisco a taxa é de 33% de leitos com respiradores (de 15 no total, 5 ocupados) e de 22% sem respiradores (de 18 no total, 4 ocupados).