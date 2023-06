Identificada a grávida vítima do desabamento em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi identificada como Lais Rodrigues, de 24 anos, a vítima fatal do desabamento ocorrido na noite desta quarta-feira (31), no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste.

A tragédia aconteceu quando um imóvel em construção desabou, resultando na morte de Lais, que estava grávida, e deixando outras duas pessoas feridas. Entre os feridos estão o filho da vítima, de 5 anos e o marido, de 25 anos.



Lais Rodrigues foi encontrada em estado grave, em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros foram acionados e realizaram o resgate, levando-a para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade

O imóvel em questão estava em fase de construção, e as causas do desabamento ainda são desconhecidas. As autoridades locais estão investigando o incidente para determinar os motivos que levaram ao colapso da estrutura.

A criança teve um ferimento no rosto, já o rapaz não sofreu lesões. A residência foi interditada pela Defesa Civil.

