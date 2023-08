Idoso de 81 anos está desaparecido há mais de 20 dias em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A família segue em busca do paradeiro de Moisés Machado do Amaral, o idoso de 81 anos, desaparecido há 22 dias.

Moisés, morador do bairro Rochelle há muitos anos, foi visto pela última vez por volta das 13h30 na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. No momento do desaparecimento, Moisés trajava calça jeans e uma polo cinza, conforme relatado por seus familiares.

O desaparecimento do idoso causador grande apreensão na comunidade local, que se uniu em esforços para auxiliar nas buscas. O Corpo de Bombeiros, com o apoio de cães farejadores, tem realizado varreduras meticulosas por alguns pontos da cidade. Até o momento, no entanto, não foram encontradas pistas concretas que pudessem indicar o paradeiro.

A filha do idoso, Emilene Amaral, está disponível para fornecer informações adicionais sobre o desaparecimento de seu pai. Ela pode ser contatada através do número de telefone (99701-0311)