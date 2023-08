Idoso morre atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O aposentado Eduardo dos Santos, de 77 anos, perdeu a vida após ser atingido por um veículo enquanto tentava atravessar a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda-feira(14)

O idoso era residente do Jardim Itamaraty. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu quando Eduardo saiu do acostamento e tentou atravessar a rodovia. O motorista de um veículo Peugeot, envolvido no acidente, relatou que não conseguiu frear a tempo para evitar a colisão.

O motorista do veículo Peugeot, cuja identidade não foi divulgada, passou pelo teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para a ingestão de álcool.

O corpo de Eduardo dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana para realização da autópsia, como parte do processo investigativo. O velório ocorrerá amanhã, terça-feira (15), a partir das 13h30, no Velório Berto Lira, já o sepultamento está programado para as 15h30 no Cemitério Campo da Ressurreição.