Inauguração do Mercadão da Cidade acontece nesta quinta-feira em Santa Bárbara

A inauguração do Mercadão da Cidade e a entrega da revitalização da Praça “Antônio Bueno de Camargo” ocorrerão nesta quinta-feira (2), às 18 horas, em Santa Bárbara d’Oeste. Os arremates finais acontecem na região do mais novo empreendimento do Município – implantado entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz.

O Mercadão da Cidade é de propriedade da empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda. e reúne 40 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue, peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros, além de estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósito. Cerca de 150 empregos diretos são gerados com o funcionamento do empreendimento – que teve investimento de R$ 6 milhões.

Todo o complexo envolve ainda a integração do empreendimento com a Praça “Antônio Bueno de Camargo”, que foi revitalizada, ganhando palco, playground, área para picnic, área para mesas e espaço PET.

A obra conta também com o que existe de mais moderno nos conceitos de sustentabilidade e inovação, como energia fotovoltaica, tratamento de esgoto por biodigestor, acessibilidade e terminal para carregamento de carro elétrico.

O fim de semana que marca a inauguração do Mercadão da Cidade e a revitalização da Praça “Antônio Bueno de Camargo” apresenta programação musical diversa. O palco principal da Praça terá os shows de Fran Azallim (quinta-feira, às 19 horas), Otávio Carloto (sexta-feira, às 19 horas) e Sheila Canova (sábado, às 17 horas).

