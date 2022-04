Ingressos para reabertura do Teatro Municipal começam a ser entregues segunda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana realiza a reabertura do Teatro Municipal Lulu Benencase em cerimônia marcada para o dia 20 de abril, às 20 horas. A programação da noite inclui a apresentação musical da Família Virgulino. O espetáculo será aberto ao público, com entrada franca e os ingressos podem ser retirados a partir de segunda-feira (11), das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), que fica na Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo, e na bilheteria do teatro, que fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

O sistema de retirada dos ingressos foi definido nesta sexta-feira (8) pela Sectur. Cada pessoa poderá retirar no máximo dois ingressos para acompanhar a reabertura e ver o show da Família Virgulino intitulado “Forró do Bom”, apresentando o sanfoneiro “Mestre Enok Virgulino”. As entregas se estenderão até o dia da reabertura, na quarta-feira (20), exclusivamente em dias úteis, enquanto durarem os ingressos.

Na noite de reabertura, os presentes serão recepcionados no saguão de entrada do teatro com a apresentação do saxofonista Marcelo Louback. Na plateia, a recepção ficará a cargo do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. “Preparamos tudo nos mínimos detalhes para que os americanenses tenham uma noite realmente memorável e à altura do que o Teatro Municipal representa para cada um de nós”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.