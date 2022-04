Santa Bárbara recebe mega feirão de roupas neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Somente neste sábado (09), das 08h às 16h, Santa Bárbara d’Oeste receberá, no bairro Vila Mollon IV, um Mega Feirão de queima de estoque com milhares de roupas novas, direto da fábrica, com pequenos defeitos. Os valores são R$7,00 , R$12,00 e R$15,00. Serão várias peças masculinas, femininas, infantis e também opções plus size.

“São peças novas e de qualidade, com pequenos defeitos, muitos até imperceptíveis. É uma grande oportunidade de estar levando para casa, ótimas peças por um preço baixíssimo.” disse Fábio, organizador do Mega Feirão – A Fábrica de Roupas.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro e cartões de débito.

ANOTE AÍ:

O evento acontecerá no espaço da Rua Sebastião Inácio de Campos, 568, na Vila Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste, das 8h às 16h, somente neste sábado (09/04/2022).