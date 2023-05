Inscrições gratuitas para processo seletivo da Santa Casa de Chavantes terminam na segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Terminam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o Processo Seletivo Nº 003/2023, para a contratação de novos funcionários do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, da Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida de Cillo.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até às 16h59, exclusivamente, pelo link: https://forms.gle/xGAbfE6PhtSu84xM7



O edital prevê a seleção de candidatos para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

Vagas para 17 funções

São cerca de 90 vagas abertas (incluindo PCDs), divididas nas seguintes funções: analista administrativo, analista contábil, analista de custos, analista de ouvidoria, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação, assistente de almoxarifado, assistente de faturamento, assistente de recursos humanos, assistente social, assessor de comunicação, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, técnico de segurança do trabalho, farmacêutico, motorista, motorista de ambulância, psicólogo RH e nutricionista clínica.

Como se inscrever?

1- Acesse este link e clique na última opção “PRORROGAÇÃO do Edital 3º Processo Seletivo 2023 – 24.04.2023” para fazer o download do Edital.

2- Leia atentamente o edital do processo seletivo.

3- Confira a vaga de seu interesse, a carga horária mensal e veja se você atende aos pré-requisitos para a função desejada.

4- Em seguida, faça a sua inscrição no endereço eletrônico: https://forms.gle/xGAbfE6PhtSu84xM7

Etapas do processo

O processo seletivo para o preenchimento das vagas no Hospital Municipal, na Unacon e na UPA Avenida de Cillo terá 4 etapas: inscrição, análise curricular, prova técnica e conhecimentos gerais, e entrevista técnica.

Resultados do processo seletivo

Todas as informações sobre o andamento do processo seletivo serão publicadas nesta página Processo Seletivo para Colaboradores, do site da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

