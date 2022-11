Inscrições para concurso da GAMA começam nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana publicou, nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial do Município, o edital do concurso da Guarda Municipal de Americana (Gama). É o primeiro processo seletivo a ser realizado desde 2011, com oportunidades para pessoas que tenham ensino fundamental completo (6 vagas) ou médio completo (33 vagas) e idade mínima de 18 anos.

Ao todo, serão preenchidas 39 vagas, sendo: 27 vagas para guarda masculino, três para guarda feminino, três para escriturário, quatro para cozinheiro, duas para ajudante geral. Haverá também uma vaga para cadastro reserva para psicólogo.

As inscrições já estão abertas e terminam no dia 12 de dezembro e podem ser feitas por meio do site do Instituto Avança São Paulo: www.avancasp.org.br , no link “Concurso Público da Guarda Municipal de Americana”. Os salários variam de R$ 1.751,53 + 50% de grau de risco a R$ 4.172,66 + 50% de grau de risco, além de benefícios como vale-refeição no valor de R$ 730,00 e vale-transporte.

O prefeito Chico Sardelli falou sobre a importância da abertura do processo seletivo da Gama. “Este é um momento muito importante. Quem me conhece, sabe do meu amor pela Guarda Municipal e, por isso, estou muito feliz com a realização deste concurso que vai ampliar o nosso efetivo, garantindo melhorias para a corporação e também para a Segurança Pública de Americana”, destacou.

O comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva, também comentou sobre o concurso. “Prestamos vários serviços à população e, com esse concurso, vamos equacionar a questão do efetivo. Assim que o resultado do concurso for homologado no ano que vem, chamaremos imediatamente os aprovados para iniciar o curso de formação de guarda municipal”, disse.

As provas objetivas estão previstas para 15 de janeiro de 2023 e o resultado final para 20 de fevereiro. Depois disso, serão divulgadas as próximas fases para os cargos que possuem essa necessidade.