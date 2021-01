Intensivos Americana abre vagas para cursos de inglês online e presencial

O ano novo já começou, e com ele novos projetos tendem a sair do papel. Após um ano conturbado devido a pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas saíram do mercado de trabalho e estão buscando um novo posicionamento, emprego ou até mesmo a mudança de profissão.

Com o aumento das importações e exportações e o crescimento de muitas multinacionais, sabe-se que falar inglês é um requisito exigido pelas empresas que estão em busca de mão de obra qualificada. Se você deseja começar a estudar inglês, a Intensivos Americana tem uma ótima oportunidade.

Conheça mais sobre os cursos Intensivos

A escola conta com opções de intensivos online ou presencial na cidade de Americana. O curso tem duração total de 90 horas e é dividido em 3 módulos de 30 horas cada. Com turmas reduzidas e aulas de segunda a quinta-feira, os alunos praticam o idioma inglês com mais frequência do que em aulas regulares, otimizando assim o aprendizado como um todo.

Em seis meses você pode evoluir muito de acordo com padrões internacionais com toda base do inglês que é necessária para comunicação. Na Intensivos Americana, seguimos o quadro de referência de línguas, e ao término de 6 meses, você estará apto a participar de conversas e compreender as estruturas essenciais da língua de forma clara e efetiva. Ao término de 6 meses, o aluno pode optar por dar continuidade nos estudos da língua na modalidade Intensivo, grupo regular ou Vip.

Agende um teste de nível gratuito e entre em uma turma do seu nível.

Utilizando o cupom PA121 você garante 10% de desconto nas mensalidades dos Intensivos.

A intensivos Americana está localizada na avenida Paulista em Americana, e devido a pandemia todos os atendimentos estão sendo agendados pelo WhatsApp: (19) 97407-7421 (clique aqui).