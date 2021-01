Thiago Brochi é o 4º vereador a confirmar coronavírus

O vereador de Americana, Thiago Brochi(PSDB), confirmou nesta terça-feira(12), a sua infecção pelo novo coronavírus. O tucano é o quarto vereador a confirmar a doença após a cerimônia de posse realizada no dia 1º de janeiro no plenário da Câmara Municipal de Americana.

Ao Portal de Americana, Brochi confirmou a informação e disse que está bem. “Dentro do possível estou bem, um pouco de falta de ar ao subir escada, uma leve tosse e uma pequena irritação na garganta”, afirmou o vereador.

CASOS

O primeiro a apresentar sintomas e testar positivo foi o presidente da casa, Thiago Martins(PV). Ele segue em isolamento e despachando pela internet. Ao Portal ele afirmou que apresentou dores no corpo e febre.

No dia 9 de janeiro foi a vez da vereadora Leonora do Postinho(PDT) ser diagnosticada com o vírus. “Caros amigos e amigas, após sentir um pouco de cansaço e dor de cabeça fiz o teste do cotonete, mais indicado caso já existam sintomas da covid-19, e o resultado foi positivo”, afirmou.

Nesta segunda-feira(11), Leo da Padaria(PV) também teve a infecção confirmada. Ele cumpre isolamento domiciliar.