Jardim Nossa Senhora de Fátima começa a receber iluminação em LED

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A região do Jardim Nossa Senhora de Fátima começou a receber a nova iluminação em LED nesta quinta-feira (22). Serão cerca de 400 pontos de luminárias no bairro, de um total de 2.900 pontos que irão abranger o quadrante da Rua Orando Dei Santi, Anhanguera, SP-304 e Avenida Nossa Senhora de Fátima, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O prefeito Chico Sardelli destacou que é um dos seus compromissos da administração ampliar a iluminação de LED do município. “A troca de iluminação é extremamente importante para o nosso município, pois permite um equipamento com vida útil maior e ao mesmo tempo com menor consumo. Tenho acompanhado o trabalho à Sosu e tenho certeza que conseguiremos substituir o equipamento em todo o município”, disse Chico.

“Nesta nova etapa do trabalho de modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade será atendido o Jardim Nossa Senhora de Fátima, região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde. A próxima etapa dos 2.900 pontos vai abranger os bairros Jardim América, São Luis, Boa Vista, Jardim Santana, Jardim Progresso, entre outros, cujo projeto está sendo aprovado na CPFL”, explicou Adriano.

A implantação de LED também está sendo executada na região do São Vito, atingindo 98% de execução do serviço, segundo a Sosu. Ao todo, serão 2.815 novos pontos de iluminação abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo.

O serviço está em andamento ainda na Praça Oscar Ignácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim, totalizando 40 pontos da nova iluminação. A Praça dos Imigrantes, no bairro Santa Maria, deverá receber o serviço em breve.

A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, a Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese,a Praça Sebastião “Martelo” Morelli, o Convívio e alguns pontos da área central já receberam a nova iluminação este ano.

A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED abrangerá toda a cidade. Além de fazer parte da modernização da iluminação pública, trará mais eficiência, economia e segurança para as ruas da cidade.