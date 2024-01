Jovem de 21 anos é preso após troca de tiros com Gama durante tentativa de fuga em carro roubado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um jovem de 21 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira após uma tentativa de fuga em um veículo roubado, seguida por uma troca de tiros com a Guarda Municipal de Americana (Gama). Seu comparsa, que estava no banco do passageiro, conseguiu escapar.

A ação teve início por volta de 0h30, quando um Honda Civic, identificado como roubado através do sistema de monitoramento Muralha Digital na Rua Dom Pedro II, sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Os patrulheiros em ronda pela região iniciaram as buscas, localizando o Civic ocupado por dois homens no bairro Cidade Jardim, especificamente na Rua dos Lírios. Mesmo após sinais sonoros e luminosos de parada, o motorista não os obedeceu.

Uma perseguição se desencadeou por diversas ruas de Americana, durante a qual o passageiro do Honda disparou três vezes contra a viatura da Gama, de acordo com o relato dos patrulheiros. Em resposta, os guardas revidaram, atingindo o para-choques e pneus traseiros, forçando a parada do veículo.

O passageiro conseguiu escapar a pé, enquanto o motorista foi detido no local, na Rua das Petúnias. Ao ser questionado sobre a origem do veículo, ele alegou que seria de uma pessoa na Praia Azul. Além disso, foi constatado que as placas estavam adulteradas.

O jovem foi conduzido ao plantão policial de Americana, onde foi preso em flagrante por receptação e adulteração de veículo.