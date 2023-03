Jovem morre após bater em poste de iluminação em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um jovem de 25 anos morreu no final da tarde desta quarta-feira(22), em um acidente no Jardim Dodson, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações da Polícia Militar, João Pedro Grobman de Souza seguida pela Avenida Laura Santos Machado, quando colidiu contra um poste de iluminação. As causas do acidente são desconhecidas.



A irmã de João prestou uma homenagem no Facebook. “Nunca imaginei que você partiria primeiro e me deixaria aqui, porque você nunca desgrudava de mim. Nossos pais contavam que quando a gente se desgrudava, a gente chorava de saudade. Eu tô sentindo meu peito tão vazio sem você!, disse Ester Grobman.

A irmã também agradeceu por João deixar “o melhor presente”, em referência ao sobrinho chamado por ela de “Theozinho”.

O velório do jovem será realizado a partir do 12h desta quinta-feira no VElório Municipal Berto Lira, com sepultamento previsto para às 15h30.

