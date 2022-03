Jovem morre após ser atropelada na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma jovem de 34 anos morreu após ser atropelada na noite deste domingo(13), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, Daniela Frizzarin, estaria sentada na faixa de rolamento na via, quando foi atingida por um Ford Fiesta no quilômetro 129.

Após o atropelamento, um motociclista que seguia pela via bateu na traseira de uma caminhonete Hilux. O piloto da moto, de 55 anos, teve ferimentos graves.

Os dois feridos foram socorridos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas Daniela não resistiu e foi a óbito por volta das 22h20.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo para o consumo de álcool.