Suzano é reconhecida como empresa de melhor reputação do Brasil no setor de papel e celulose

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Suzano conquistou o primeiro lugar da categoria Madeira, Papel e Celulose no Ranking Merco Reputação de Empresas e Líderes 2021. A pesquisa anual, que chega à sua oitava edição, tem como objetivo enaltecer a Responsabilidade e Governança Corporativa das 100 empresas melhor classificadas no País.

O Ranking Merco possui uma metodologia que inclui cinco avaliações, com diferentes fontes de informação e um total de 3.865 entrevistas. Nesta edição, as análises foram realizadas entre julho e dezembro de 2021. Para compor o grupo das 100 empresas selecionadas, foram realizadas entrevistas com membros da alta direção de empresas. Além disso, são considerados os resultados econômicos e financeiros, a qualidade da oferta comercial, o talento, a ética e a responsabilidade corporativa, a dimensão internacional e a inovação das empresas.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta edição, também foi divulgado o ranking dos 100 Líderes de Melhor Reputação do mercado nacional. O presidente da Suzano, Walter Schalka, figura na lista.

A Merco é uma organização espanhola reconhecida no mercado ibero-americano e se tornou um dos monitores de reputação de referência em todo o mundo, atuando em países como Espanha, Colômbia, Chile, Argentina, Equador, México, Peru e Brasil.