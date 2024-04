Juninho Dias acompanha obra de construção da nova unidade de saúde do Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (PSD) acompanhou na segunda-feira (15), com o prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi, as obras de construção do posto 10, unidade de saúde localizada na região do Zanaga.

De acordo com informações da prefeitura, a edificação terá 251 m² de área construída, em um terreno com 800 m², constituído por três blocos interligados: bloco de acesso e recepção; consultórios, salas de curativo e procedimentos, telemedicina, sala de reuniões e DML; e terceiro bloco com sala de imunização/vacinação, farmácia e consultório ginecológico, além de copa e vestiários de funcionários.

“É uma satisfação poder acompanhar de perto a construção dessa grande obra para a região do Zanaga, a reabertura do posto 10 é uma cobrança antiga minha e da população e será um passo importante para a saúde de Americana,” comentou Juninho.

A obra será construída com verbas do governo do estado de São Paulo e da prefeitura. O município irá contribuir com a entrega do terreno com as devidas ligações de água, esgoto, drenagem e energia elétrica, além de ser responsável pelo paisagismo, construção de calçada e cercamento do terreno de modo a garantir a segurança das instalações.