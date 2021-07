Juninho Dias cobra investimentos no Casarão do Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB), presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo da Câmara Municipal de Americana, protocolou na secretaria da Casa um requerimento questionando o Poder Executivo sobre a situação do Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Carrão, conhecido como Casarão do Salto Grande.

No documento, o parlamentar cobra medidas e planejamento para a manutenção e revitalização do casarão e questiona o poder público municipal como tem sido feita a preservação do local, mesmo fechado. “O espaço é um dos maiores marcos históricos de Americana, é a essência da cultura, das nossas origens e está lá, parado há anos. Ouve-se falar vez ou outra dele, mas continua sem a devida atenção e fiscalização”, comenta.

Juninho pergunta no requerimento desde quando o museu está fechado para visitação, se foi realizado algum reparo estrutural e quais motivos mantêm o local sem funcionamento. Questiona ainda se existe planejamento para a revitalização do espaço e quais medidas têm sido adotadas para sua preservação.

“Precisamos voltar os olhos para a cultura da cidade, as crianças estão crescendo sem conhecer as raízes daqui e isso não pode ser normalizado. Americana tem potencial de uma rota cultural, mas parece que ninguém se atenta para isso”, conclui o vereador.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (8).