Juninho Dias pede ampliação no número de vagas de estacionamento para idosos e deficientes

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita ao Poder Executivo estudos para ampliação de vagas de estacionamento destinadas a idosos e deficientes nos locais em que o fluxo destes grupos é maior.

No documento, o parlamentar menciona como exemplo de local que necessita de mais vagas o entorno da agência do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e destaca que as vagas ali ofertadas não comportam o público que busca atendimento no órgão público.

“Estudar para garantir que as vagas tenham realmente efetividade para quem são destinadas é importantíssimo. Há locais específicos onde a demanda de idosos e deficientes é bem maior, mas as vagas não acompanham essa realidade, dificultando a mobilidade dessas pessoas, justamente o motivo que nos leva a fazer esse pedido”, comenta Juninho.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece nesta quinta-feira (20), e enviada à prefeitura para análise e atendimento.