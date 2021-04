Juninho Dias pede renúncia de cargo na mesa diretora da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana Juninho Dias(MDB), pediu renúncia de seu cargo de 2ª secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Americana, na manhã desta quinta-feira(15).

De acordo com o parlamentar, que foi o vereador mais votado na eleição de 2020, a renúncia foi motivada pela falta de participação nas decisões da casa.

“Essa renúncia se faz justificada, uma vez que este vereador verifica incompatibilidade com a gestão adotada pelo atual presidente da Câmara, vereador Thiago Martins. Os atos do presidente têm se dado de forma isolado e sem a participação conjunta, efetivamente, da mesa diretora, o que ao que ao ver deste vereador, deveria ser de forma cooperada, tanto entre os membros da mesa, como entre estes e os demais vereadores”, afirmou o vereador no pedido.

Ainda de acordo com Juninho, não há diálogo entre a presidência e os vereadores.

O pedido foi baseado no artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Americana. O vereador pediu que renúncia seja atendida de forma imediata.

O Portal de Americana procurou o presidente Thiago Martins e solicitou um posicionamento sobre o pedido, mas por conta de um exame ele estava fora da Câmara. O posicionamento será acrescentado aqui quando for recebido pelo Portal.