Juninho Dias promove confraternização para coletores de lixo

No último dia 12, sexta-feira, os dedicados coletores de lixo do município desfrutaram de um momento de lazer no Society do Zanaga. Cerca de 50 pessoas, entre coletores e seus familiares, participaram da celebração que promoveu descontração e reconhecimento à importante função desempenhada por esses profissionais.

A iniciativa partiu do vereador Juninho Dias, que estava no Zanaga quando os coletores passaram trabalhando. Sensibilizado pela solicitação dos profissionais, organizou o evento em reconhecimento ao trabalho essencial desempenhado por eles. Juninho destacou a importância dos coletores para a limpeza e organização das vias, influenciando indiretamente na manutenção da saúde pública, já que a limpeza urbana é um dos pilares do saneamento básico.

A principal atividade do evento foi uma partida de futebol, proporcionando aos coletores um ambiente amigável e competitivo para interação. Após o jogo empolgante, todos se reuniram ao redor da churrasqueira com seus familiares, compartilhando histórias, risadas e apreciando boa comida.