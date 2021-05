Juninho Dias questiona planejamento da secretaria de Cultura pós-pandemia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB), presidente da Comissão Permanente de Cultura, Esporte e Turismo da Câmara Municipal de Americana, protocolou na secretaria da Casa um requerimento questionando a secretaria de Cultura e Turismo quanto às iniciativas da pasta durante a pandemia, além de indagar qual o projeto de incentivo para o pós-pandemia.

No documento, o parlamentar se diz preocupado com a situação econômica tanto dos dependentes da atividade turística quanto dos cofres públicos e questiona o que será do turismo de Americana para o período pós-pandemia. “Americana tem potencial turístico sim, tem campo para isso, mas precisa de incentivo para que isso aconteça, precisa acompanhar o trabalhador que depende dessa atividade pra sua sobrevivência, ouvir o que ele tem a dizer e, principalmente, fazer o dinheiro volta a girar nas famílias e na economia municipal”, defende.

Juninho pergunta no requerimento de que forma as áreas turísticas de Americana foram afetadas pela pandemia, quantos comerciantes dependem da atividade turística municipal para a manutenção da renda e se a secretaria de Cultura ofereceu algum auxílio econômico ou tributário para os comerciantes. O parlamentar afirmou ainda que o turismo e a cultura serão pautas dos próximos questionamentos junto à secretaria de Planejamento e à Unidade de Desenvolvimento Econômico.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (13).