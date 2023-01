Juninho Dias questiona situação da barragem da Represa do Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a situação da barragem da Represa do Salto Grande.

De acordo com o parlamentar, o questionamento é necessário devido às fortes chuvas que têm caído na cidade desde o mês de novembro. “O questionamento visa acompanhar os laudos de vistoria do local, bem como o impacto das chuvas na unidade, a fim de trazer para a população mais tranquilidade e segurança. O fluxo de água tem que ser acompanhado de perto, bem como a situação estrutural do local, trazendo transparência para o americanense”, observa.

No documento, Juninho pergunta quando foram emitidos os laudos de vistoria mais recentes, o que foi vistoriado e pede cópia dos documentos. Questiona, ainda, quais os impactos das fortes chuvas na barragem e como é feito o acompanhamento das chuvas e os riscos existentes para a estrutura.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.