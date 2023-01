Vídeo mostra grupo de Americana nos atos de Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um vídeo que circula na redes sociais e foi obtido pelo Portal, mostra um grupo de Americana que fez parte das manifestações que terminaram com atos de terrorismo em Brasília neste domingo(8).

No vídeo o grupo se apresenta como sendo da cidade. “O foco hoje é a esplanada”, diz um bolsonarista com a camisa do Brasil. Não há informações sobre a participação do grupo nos atos de depredação.

“Já ficamos 65 dias no TG, agora acabou. Agora é esplanada, é a rampa, é aqui”, diz uma senhora já com idade avançada e cabelos brancos que aparece na gravação.

O homem que faz a gravação questiona o grupo sobre a autorização do uso da Força Nacional na manifestação. “Vocês tem algum receio de confronto?”, pergunta. O grupo prontamente responde dizendo que não possui nenhum receio.

Veja o vídeo: