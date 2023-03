Juninho Dias se reúne com moradores para discutir demandas do Jardim da Balsa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) reuniu-se na quarta-feira (15), no condomínio Tainá, com moradores do Jardim da Balsa para discutir demandas do bairro.

Durante o encontro, a população apresentou reivindicações como melhorias nas condições na Estrada da Balsa, principalmente calçamento e duplicação da via, serviço de recape ou tapa-buraco pelas ruas do bairro e serviço de sinalização de trânsito e construção de novas unidades escolares e de saúde, tendo em vista o aumento na população da região nos últimos anos.

“Foi muito produtivo o encontro. Ouvir os moradores do local é a melhor alternativa para entender o que realmente é preciso e o que vai ao encontro de suas necessidades. Levantarei as demandas com o Poder Executivo e acompanharei como serão realizadas as obras de melhorias e os investimentos para o local”, comentou Juninho.

Ainda na reunião, o parlamentar discutiu a necessidade de ampliação de linhas de transporte público coletivo na região. “A região da Balsa tem crescido muito, inclusive com promessa de novo empreendimento em breve, mas é necessário que haja investimento no bairro para suportar as necessidades dos moradores”, concluiu o vereador.

