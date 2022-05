Juninho teme que transferência de Dr. Daniel para o Zanaga prejudique o atendimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB), liderança importante na região do Antônio Zanaga, afirmou, nesta quinta-feira (12), que teme que a transferência do médico e também vereador, Dr. Daniel Cardoso (PDT), prejudique o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do bairro.

Daniel foi transferido para o Zanaga nesta semana após um período de afastamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Daniel e sua esposa, a médica Adriana Carina Polito, são investigados em uma sindicância após um caso de confusão e agressão contra um servidor do HM.

Para Juninho, o atendimento do médico no bairro pode trazer também a interferência da médica, uma vez que pessoas próximas ao casal já relataram ao Portal de Americana que Adriana costuma se envolver nos assuntos do mandato do marido, bem como nos direcionamentos do gabinete.

Um dos casos que foi parar na polícia rendeu a Adriana uma medida restritiva que impede que ela se aproxime do ex-presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Magalhães Ferreira.

“O atendimento do local sempre teve problemas com os concursados. No governo do ex-prefeito Omar Najar (MDB), com a contratação de uma empresa para gerir o local, a qualidade do atendimento aumentou muito”, afirma Juninho.

Para o vereador, o atendimento ainda tem que ser melhorado, mas já avançou muito do que era prestado antes. “Uma das minhas reivindicações é para que o posto tenha atendimento pediátrico noturno. Não vou desistir dessa demanda”, afirma Juninho.