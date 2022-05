Abrigo emergencial para pessoas em situação de rua começa a funcionar na terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli anunciou, na tarde desta sexta-feira (13), a ação “Acolher com Amor – Abrigo Emergencial para Pessoas em Situação de Rua”, que será realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com as instituições Vinde à Luz e Fraternidade Guardiões da Imaculada. O objetivo é oferecer alimentação, banho, abrigo, pernoite e cuidados à população em situação de rua no período do frio. O serviço de acolhimento emergencial terá início na terça-feira (17), na Casa de Passagem da Obra de Imaculada, localizada na Rua Carlos Gomes, 155, no Centro. Os animais de estimação dos abrigados também receberão acolhimento.

A população poderá fazer doações de alimentos, agasalhos (feminino, masculino e infantil), colchão, travesseiro, lençol, fronha, meias, chinelos, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupa íntima (nova), entre outros itens, que podem ser entregues, a partir de segunda-feira (16), preferencialmente no Fundo Social (Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória), das 8h às 16h, ou no próprio Abrigo Emergencial (Rua Carlos Gomes, 155, Centro). O Fundo Social vai centralizar as arrecadações e coordenar as doações que serão utilizadas no abrigo emergencial e também para as famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais cadastradas.

“Estamos aqui hoje para anunciar uma grande obra social, de carinho e amor ao próximo. Não poderíamos deixar de pensar nas pessoas que não têm abrigo, principalmente no período do frio, reforçando as ações e cuidados. Para isso, contamos com o apoio das instituições Vinde à Luz e da Fraternidade Guardiões da Imaculada, que farão este atendimento, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e Fundo Social, em parceria com as demais secretarias, Guarda Municipal, Defesa Civil, entre outros parceiros, colaboradores e população”, destacou o prefeito.

O vice Odir falou do trabalho em conjunto em prol da população em situação de rua. “Agradeço estar ao lado do prefeito Chico para anunciar esta ação tão importante para a cidade. Estamos trabalhando para jamais deixarmos desamparadas as pessoas que mais precisam neste momento. É uma ação de união”, ressaltou.

De acordo com a secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, os serviços serão concentrados no Abrigo Emergencial, que vai funcioanr na sede da Casa de Passagem, que já atende a população em situação de rua.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, falou da importância da ação e das doações: “É um momento importante para ajudar realmente as pessoas que precisam de abrigo. Agradeço a Vinde à Luz e à Fraternidade Guardiões da Imaculada e a todos os colaboradores. Temos muito trabalho a ser executado e contamos mais uma vez com a solidariedade da população para ajudar nas doações”.