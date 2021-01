Leoncine, do partido do ex-vice-prefeito, questiona prefeitura sobre falta de água

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que questiona a prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) sobre constantes falhas no fornecimento de água em diversos bairros de Americana. Lucas é do partido do ex-vice-prefeito de Americana, Roger Willians.

De acordo com o parlamentar, moradores dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Omar, Vila Amorim, Vila Dainese, Frezzarin, Girassol e Jardim São Paulo têm sofrido com a falta de abastecimento em suas residências. “A alegação é que a falta d’água tem ocorrido na maior parte do dia, todos os dias, nos últimos meses, o que tem causado diversos transtornos à população”, afirma.

No requerimento, Leoncine pergunta o motivo para a falha de fornecimento de água diariamente nos bairros citados e qual o prazo para que o abastecimento seja normalizado. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a primeira sessão ordinária da legislatura, que acontece na quinta-feira, 21 de janeiro.

Motivo de grande debate, a falta de água em Americana é um caso recorrente desde o governo do ex-prefeito Diego De Nadai. Na época do seu governo, Diego também era do PSDB, partido de Leoncine.