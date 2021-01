‘Vacinação vai começar no dia D e na hora H’, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desconversou mais uma vez, nesta segunda-feira(10), ao falar sobre a data de início da vacinação contra a covid-19 no Brasil. Cobrado por governador, Pazuello não disse a data certa.

“Todos o Estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina começará no dia D na hora H no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina ou a autorização for feita, a partir de terceiro ou quarto dia já estará nos Estados e municípios para iniciar a vacinação”, disse Pazuello.

Também nesta segunda-feira, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, reafirmou que a vacinação no estado de São Paulo está mantida para iniciar no dia 25 de janeiro. Ele também apresentou o plano de logística da vacina. A CoronaVac, produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, está em analise da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).