Liquida Eletro: Tivoli Shopping realiza promoção online de 15 a 25 de abril

Chegou a oportunidade ideal para comprar aquele item para a sua casa que você estava “namorando” há tempos, mas ainda estava fora do orçamento. A partir de amanhã, diversas lojas do Tivoli Shopping participam da promoção Liquida Eletro, concedendo descontos expressivos em produtos do setor de eletrodomésticos e eletrônicos. São geladeiras, fogões, máquinas de lavar e celulares, entre outros itens, disponíveis a preços mais baixos e condições especiais de pagamento. A promoção ocorre de maneira online e segue até o dia 25 deste mês.

Compras online

Em virtude das restrições impostas pela pandemia e da fase vermelha do Plano SP, o shopping segue fechado para atendimento presencial aos consumidores, portanto, a Liquida Eletro será realizada, inicialmente, de forma totalmente online.

No site do Tivoli Shopping, o consumidor encontra os contatos das lojas participantes para que possa interagir, via WhatsApp, diretamente com a loja de sua preferência, para realizar a compra e combinar a forma de entrega do produto – passar no shopping para fazer a retirada (drive-thru) ou receber o mesmo em casa (delivery).

Para ajudar os consumidores a encontrarem as melhores ofertas, durante o período da liquidação, o Tivoli publicará em suas redes sociais os itens participantes da promoção. Alguns dos produtos com desconto também poderão ser consultados no site do shopping, através da Vitrine Virtual.

Participam da promoção as seguintes lojas: Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Pernambucanas, Polishop, Quiosque Magazine Luiza (localizado dentro da loja Marisa), Claro, Vivo, Motorola, iPlace, FG Games, Foto Eletron e Digital Acessórios.

“Essa promoção vai permitir que nossos clientes consigam equipar suas casas com tudo o que precisam. É a chance de comprarem aquele item que tanto desejam, com um preço especial. Há muitas ofertas bacanas, vale a pena conferir!”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.