Lucas Leoncine discute soluções para limpeza de terrenos particulares com secretário de Meio Ambiente

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, para tratar de diversos assuntos relacionados ao setor, especialmente os procedimentos para limpeza de terrenos particulares no município.

Segundo o parlamentar, são diversas as queixas que chegam ao seu gabinete cobrando a execução deste tipo de serviço por parte da prefeitura, o que mostra a necessidade de buscar, em parceria com o Poder Executivo, soluções para o problema.

“É muito importante esse contato do Legislativo com o Executivo. O secretário tem se mostrado muito solícito em resolver os assuntos para o benefício da população. Vamos, em conjunto, encontrar meios de resolver esse problema com os terrenos abandonados pelos proprietários”, comentou Leoncine.