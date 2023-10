Lucas Leoncine é convidado para o PSD de Gilberto Kassab

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine foi convidado para migrar para o PSD (Partido Social Democrático) para concorrer a reeleição em 2024. Decisão sobre a mudança deve ficar para o ano que vem.

De acordo com a apuração do Portal de Americana, o convite partiu do presidente do partido e atual secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Ao site, Lucas confirmou o convite. “Tenho uma boa relação com o Kassab. Mas esse tipo de decisão só deve ser tomada lá na frente”, disse. Hoje, Leoncine está no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).